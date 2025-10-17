DUSU की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के थप्पड़ कांड की जांच का आदेश, कुलपति ने दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने डाॅ. भीमराव आंबेडकर काॅलेज में एक प्रोफेसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा हमले की घटना की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की है। विश्वविद्यालय ने कहा कि यह समिति जूलाजी विभाग की प्रो. नीता सहगल की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति में प्रो. ज्योति त्रेहन शर्मा (संयुक्त प्रॉक्टर) को सदस्य सचिव बनाया गया है। जबकि अन्य सदस्यों में प्रो. रमा (प्राचार्य, हंसराज काॅलेज), प्रो. स्वाति दिवाकर (पर्यावरण अध्ययन विभाग), प्रो. दरविंदर कुमार (प्राचार्य, पीजीडीएवी काॅलेज) और अवधेश कुमार (संयुक्त प्रॉक्टर) शामिल हैं। कुलपति योगेश सिंह ने समिति को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया है जिसमें काॅलेज के एक शिक्षक पर बृहस्पतिवार को डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े अन्य छात्रों की ओर से थप्पड़ मारे जाने और धक्का देने का आरोप लगा था।

घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक शिक्षक को प्राचार्य के कमरे में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में छात्रों से घिरा हुआ और धक्का-मुक्की झेलते हुए देखा जा सकता है। कई शिक्षकों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शिक्षकों की गरिमा पर हमला बताया है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने कहा कि जिस शिक्षक पर हमला हुआ, वे काॅलेज की अनुशासन समिति के संयोजक सुजीत कुमार हैं, जो काॅलेज में छात्रों के बीच हुई हिंसा की शिकायतों की जांच कर रहे थे।