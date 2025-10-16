VIDEO: DUSU की ज्वाॅइंट सेक्रेटरी ने खोया आपा, आंबेडकर काॅलेज में पुलिस के सामने प्रोफेसर को जड़े थप्पड़
दिल्ली के डाॅ. भीमराव आंबेडकर काॅलेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने प्राचार्य और थानाध्यक्ष के सामने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि प्रोफेसर सुजीत कुमार पर अनुशासन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफे का दबाव बनाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। प्रोफेसर ने बताया कि छात्र संघ समारोह में एक छात्र को पीटने से रोकने पर विवाद हुआ था। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। डाॅ. भीमराव आंबेडकर काॅलेज में DUSU की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने बृहस्पतिवार शाम काॅलेज प्राचार्य व ज्योति नगर थानाध्यक्ष के सामने एक प्रोफेसर को दो थप्पड़ जड़ दिए। वारदात के वक्त डूसू के अध्यक्ष आर्यन मान भी वहां मौजूद थे।
किसी तरह से प्रोफेसर को उनके साथियों ने उन्हें बचाया। आरोप है अध्यक्ष व संयुक्त सचिव 50 से अधिक कार्यककर्ताओं के साथ काॅलेज आए थे। प्राचार्य के कमरे में वारदात को अंजाम दिया। प्रोफेसर सुजीत कुमार पर दबाव बनाकर जबरन काॅलेज की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिलवाया गया।
वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। जिसमें संयुक्त सचिव थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही हैं। लोग इस वारदात की निंदा कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई एफआइआर व डीयू प्रबंधन की ओर से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
सुजीत कुमार ने बताया कि बुधवार को काॅलेज छात्र संघ में विजय उम्मीदवारों का पदभार ग्रहण समारोह था। समारोह के बाद काॅलेज में पार्टी थी। वह काॅलेज अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं। काॅलेज के प्राचार्य ने उन्हें कार्यक्रम में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मदारी दी हुई थी।
पार्टी के दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष राजवर्धन उनके पास आया और बताया कि एबीवीसी से जुड़े हिमांशु नाम का छात्र उसे पीट रहा है। आरोप लगाया कि प्रोफेसर जब राजवर्धन को लेकर हिमांशु के पास गए तो उनके सामने फिर से पीटा गया।
किसी तरह से उन्होंने मामले को संभाला और हिमांशु को कॉलेज से निलंबित कर दिया। एक माह पहले भी उसे निलंबित किया था। इसी मामले को लेकर बृहस्पतिवार सुबह काॅलेज में अनुशासन कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा आंबेडकर काॅलेज डूसू के अधीन नहीं है, यहां सिर्फ काॅलेज छात्र के चुनाव होते हैं।
वह स्टाफ रूम में शिक्षकों के साथ मौजूद थे। तभी डूसू अध्यक्ष आर्यन मान व संयुक्त सचिव दीपिका 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने लगे। इसके बाद प्राचार्य रूम में चले गए। वहां पर प्राचार्य सदानंद प्रसाद व थानाध्यक्ष वेदप्रकाश व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।
संयुक्त सचिव पहले उनके पास आकर बैठी और फिर उनपर थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने कहा कि उनका कसूर इतना था कि उन्होंने एक छात्र को पिटने से बचाया था। डीयू प्रबंधन व पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। कहा एक छात्र नेता ने उनके साथ मारपीट की है, वह किस मुंह से उसी काॅलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे।
VIDEO | In front of the principal & police, DUSU Joint Secretary Deepika Jha slapped a professor twice inside Ambedkar College.— Kushagra Mishra (@m_kushagra) October 16, 2025
Professor was pressured to resign as Discipline Committee Chairman after he suspended a student for assaulting the college union president during the… pic.twitter.com/o6xOyrQ086
प्राचार्य ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में प्रोफेसर ने मुझे अपशब्द कहे और धमकी दी। वहां मौजूद पुलिस से मैंने शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की। प्रोफसर नशे की हालत में लग रहे थे। आवेश में मेरा हाथ उठा। मैं छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं।
-दीपिका झा, डूसू संयुक्त सचिव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।