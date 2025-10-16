VIDEO: DUSU की ज्वाॅइंट सेक्रेटरी ने खोया आपा, आंबेडकर काॅलेज में पुलिस के सामने प्रोफेसर को जड़े थप्पड़

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। डाॅ. भीमराव आंबेडकर काॅलेज में DUSU की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने बृहस्पतिवार शाम काॅलेज प्राचार्य व ज्योति नगर थानाध्यक्ष के सामने एक प्रोफेसर को दो थप्पड़ जड़ दिए। वारदात के वक्त डूसू के अध्यक्ष आर्यन मान भी वहां मौजूद थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी तरह से प्रोफेसर को उनके साथियों ने उन्हें बचाया। आरोप है अध्यक्ष व संयुक्त सचिव 50 से अधिक कार्यककर्ताओं के साथ काॅलेज आए थे। प्राचार्य के कमरे में वारदात को अंजाम दिया। प्रोफेसर सुजीत कुमार पर दबाव बनाकर जबरन काॅलेज की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिलवाया गया।

वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। जिसमें संयुक्त सचिव थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही हैं। लोग इस वारदात की निंदा कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई एफआइआर व डीयू प्रबंधन की ओर से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

सुजीत कुमार ने बताया कि बुधवार को काॅलेज छात्र संघ में विजय उम्मीदवारों का पदभार ग्रहण समारोह था। समारोह के बाद काॅलेज में पार्टी थी। वह काॅलेज अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं। काॅलेज के प्राचार्य ने उन्हें कार्यक्रम में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मदारी दी हुई थी।

पार्टी के दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष राजवर्धन उनके पास आया और बताया कि एबीवीसी से जुड़े हिमांशु नाम का छात्र उसे पीट रहा है। आरोप लगाया कि प्रोफेसर जब राजवर्धन को लेकर हिमांशु के पास गए तो उनके सामने फिर से पीटा गया।

किसी तरह से उन्होंने मामले को संभाला और हिमांशु को कॉलेज से निलंबित कर दिया। एक माह पहले भी उसे निलंबित किया था। इसी मामले को लेकर बृहस्पतिवार सुबह काॅलेज में अनुशासन कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा आंबेडकर काॅलेज डूसू के अधीन नहीं है, यहां सिर्फ काॅलेज छात्र के चुनाव होते हैं।

वह स्टाफ रूम में शिक्षकों के साथ मौजूद थे। तभी डूसू अध्यक्ष आर्यन मान व संयुक्त सचिव दीपिका 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने लगे। इसके बाद प्राचार्य रूम में चले गए। वहां पर प्राचार्य सदानंद प्रसाद व थानाध्यक्ष वेदप्रकाश व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।