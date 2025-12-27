रोहिणी में नशे में चूर कार चालक महिला ने बैरिकेड को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा कांस्टेबल हुआ घायल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बर्थडे पार्टी से लौट रही शराब के नशे में धुत कार चालक महिला ने रोहिणी सेक्टर-11 में पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारी दी। इस घटना में बैरिकेड पर तैनात कांस्टेबल को हल्की चोट आई। इलाज के लिए पुलिस के जवान को अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि कांस्टेबल को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार जब्त कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना शाहबाद डेरी थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर-11 पंजाब स्वीट्स के पास लगाए गए पुलिस पिकेट पर हुई। रात्रिकालीन गश्त के लिए पिकेट लगाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिकेट पर तैनात कांस्टेबल ने फोन के माध्यम से इस घटना की जानकारी शाहबाद डेरी थाना पुलिस काे दी। पहली बटालियान के कांस्टेबल रोहित ने बताया कि हुंडई की ग्रेंड आई-10 कार सवार महिला ने टक्कर मार दी। महिला बहुत ज्यादा नशे में है और कार से बाहर नहीं आ रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंच कर पुलिस ने महिला शराब के नशे में पाया। महिला कार चालक रोहिणी सेक्टर-16 की रहने वाली हैं। कांस्टेबल रोहित पहले ही मेडिकल इलाज के लिए बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, रोहिणी भेज दिया गया था।