दिल्ली के नेहरू विहार में अवैध लैपटॉप बैटरी के गोदाम में लगी भीषण आग, युवक की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मुस्तफाबाद के नेहरू विहार क्षेत्र में लैपटाॅप बैटरी रिपेयरिंग के अवैध गोदाम में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। गोदाम में सो रहे एक युवक की जलकर मौत हो गई। वहीं, उसका भाई मामूली रूप से झुलस गया। आग की चपेट में आने से गाेदाम में खड़ी एक बाइक व स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। दमकल की पांच गाड़ियों ने तीन घंटे के मशक्कत से आग पर काबू पाया।

मृतक की पहचान जुनैद (20) के रूप में हुई है। घायल समीर (23) को जीटीबी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। दयालपुर थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आशंका है कि ओवर चार्जिंग होने से बैटरी के फटने से गोदाम में आग लगी। एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं।

जुनैद अपने परिवार के साथ नेहरू विहार गली नंबर 18/8 में चार मंजिला इमारत में रहते थे। परिवार में माता-पिता व तीन भाई हैं। इनके पिता साबिर ने घर के भू-जल पर लैपटाप बैटरी रिपेयरिंग का गोदाम बनाया हुआ है। पहली मंजिल पर परिवार रहता है। परिवार ने बताया कि जुनैद बृहस्पतिवार रात को बैटरी रिपेयर की थी। वह गोदाम में ही सो गए थे। परिवार के बाकी सदस्य पहली मंजिल पर सो रहे थे।

पुलिस ने बताया कि 6:25 बजे पुलिस व दमकल को आग लगने की सूचना मिली थी। परिवार ने बताया कि गोदाम में आग लगते ही धुंआ ऊपरी मंजिल पर जाने लगा। परिवार के सदस्य सीढ़ियों से घर से बाहर पहुंच गए थे। जुनैद गोदाम में ही फंस गया था। समीर आग के धुएं से झुलस गए थे।