Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के नेहरू विहार में अवैध लैपटॉप बैटरी के गोदाम में लगी भीषण आग, युवक की जलकर मौत

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित नेहरू विहार में एक अवैध लैपटॉप बैटरी रिपेयरिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में 20 वर्षीय जुनैद की जलकर मौत हो ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मुस्तफाबाद के नेहरू विहार क्षेत्र में लैपटाॅप बैटरी रिपेयरिंग के अवैध गोदाम में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। गोदाम में सो रहे एक युवक की जलकर मौत हो गई। वहीं, उसका भाई मामूली रूप से झुलस गया। आग की चपेट में आने से गाेदाम में खड़ी एक बाइक व स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। दमकल की पांच गाड़ियों ने तीन घंटे के मशक्कत से आग पर काबू पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान जुनैद (20) के रूप में हुई है। घायल समीर (23) को जीटीबी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। दयालपुर थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आशंका है कि ओवर चार्जिंग होने से बैटरी के फटने से गोदाम में आग लगी। एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं।

    जुनैद अपने परिवार के साथ नेहरू विहार गली नंबर 18/8 में चार मंजिला इमारत में रहते थे। परिवार में माता-पिता व तीन भाई हैं। इनके पिता साबिर ने घर के भू-जल पर लैपटाप बैटरी रिपेयरिंग का गोदाम बनाया हुआ है। पहली मंजिल पर परिवार रहता है। परिवार ने बताया कि जुनैद बृहस्पतिवार रात को बैटरी रिपेयर की थी। वह गोदाम में ही सो गए थे। परिवार के बाकी सदस्य पहली मंजिल पर सो रहे थे।

    पुलिस ने बताया कि 6:25 बजे पुलिस व दमकल को आग लगने की सूचना मिली थी। परिवार ने बताया कि गोदाम में आग लगते ही धुंआ ऊपरी मंजिल पर जाने लगा। परिवार के सदस्य सीढ़ियों से घर से बाहर पहुंच गए थे। जुनैद गोदाम में ही फंस गया था। समीर आग के धुएं से झुलस गए थे।

    दमकल ने आग पर काबू पाने में जुटी। आग बैटरी व दो वाहनों में लगने से दमकल को आग बुझाने में काफी मशक्कत हुई। तीन घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सर्च ऑपरेशन चलाया तो भू-तल पर जुनैद का जली हुई हालत में शव बरामद हुआ।

    यह भी पढ़ें- अजमेरी गेट में स्क्रैप ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, 15 दमकल गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू