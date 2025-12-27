अजमेरी गेट में स्क्रैप ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, 15 दमकल गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भूतल पर बने एक स्क्रैप आटो स्पेयर्स पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब ढाई घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

संकरी गलियां होने के चलते दमकल विभाग को आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल या हताहत की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, लाखों का रखा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है।

दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे गली शहतारा स्थित बरात घर के पास भूतल के एक गोदाम में लगी थी। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील आटो स्पेयर्स और स्क्रैप सामग्री रखी होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने से आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों को तुरंत बंद कराया गया और क्षेत्र को खाली कराया गया। दमकल कर्मियों ने करीब ढाई घंटे तक चले अभियान के बाद शाम 7:20 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।