    दिल्ली: चांदनी चौक में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:40 AM (IST)

    दिल्ली के चांदनी चौक में शुक्रवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस को रात 10:58 बजे सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत पांच दम ...और पढ़ें

    Hero Image

    आग बुझाने के लिए पहुंची दमकल विभाग की टीम। फोटो-एक्स

    एजेंसी, प्रेट्रे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पांच फायर टेंडर भेजे गए हैं। DFS को रात 10.58 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद उसने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने बताया कि दमकल की पांच गाड़ियां भेजी गई हैं।

