लोगों को जीवन देने वाले खुद लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में, ड्यूटी के दबाव से बीमार हो रहे देश के डॉक्टर

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की कमी, जिम्मेदारी के बोझ और काम के दबाव ने चिकित्सकों की दिनचर्या को इस कदर प्रभावित किया है कि बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों (लाइफस्टाइल डिजीज) की चपेट में आ रहे हैं। यह चौंकाने वाली जानकारी 'जर्नल आफ मिड-लाइफ हेल्थ' में प्रकाशित हालिया अध्ययन में सामने आई है।

दिल्ली सहित सात राज्यों के 265 चिकित्सकों पर 2025 में चार महीने तक यह अध्ययन नलाइन किया गया। इसमें चिकित्सकों के स्वास्थ्य व जीवनशैली पर नजर रखी गई। अध्ययन का नेतृत्व एसएन मेडिकल कालेज, आगरा के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डा. प्रभात अग्रवाल ने किया।

हाई बीपी के मरीजों की संख्या अधिक इसमें कोलकाता और झारखंड के चिकित्सा एवं शोध संस्थानों का भी योगदान रहा। अध्ययन में 48 प्रतिशत चिकित्सक हाई ब्लड प्रेशर, 23 प्रतिशत डायबिटीज, 14 प्रतिशत हाई कोलेस्ट्राल, थायराइड और हृदय रोग से पीड़ित मिले, जबकि कुछ चिकित्सक मोटापे की समस्या से जूझ रहे थे।