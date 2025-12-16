Language
    Delhi News: विश्वास पार्क की सड़कें जर्जर हालत में, सीवर ओवरफ्लो से लोगों का जीना हुआ मुश्किल

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र के विश्वास पार्क में जर्जर सड़कें निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। टूटी सड़कों, सीवर की समस्याओं और ...और पढ़ें

    जर्जर सड़क।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विश्वास पार्क, तार फैक्ट्री, और शिव मंदिर मार्ग के हजारों निवासियों का जीवन पिछले कई वर्षों से उपेक्षित और जर्जर सड़कों के कारण मुहाल हो चुका है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र अब अपनी टूटी-फूटी सड़कों के लिए एक स्थायी पहचान बन गया है, जो मात्र कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र की बेहतर सड़कों के बिलकुल विपरीत है। जगह-जगह सीवर की लाइन टूटी पड़ी है। मरम्मत के लिए लाइनों को खोद तो दिया गया पर उसे फिर से ठीक नहीं किया गया। मरम्मत के नाम पर उसके उसके आसपास के लाइन को भी बंद कर दिया गया है, जिससे आए दिन आस पास का सीवर ओवर फ्लो हो जाता है।

    इस इलाके में रहने वाले नागरिक विशेष रूप से बरसात के मौसम में ही नहीं सीवर ओवर फ्लो या किसी पाइप लाइन के लिकेज के बाद तो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर भरे पानी और कीचड़ के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और वे एक तरह से अपने ही घरों में कैद हो कर रह जाते हैं।

    इस इलाके में अलग अलग ब्लॉक में कई गलियां हैं और सभी की यही स्थिति है। निवासियों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी मूलभूत समस्या टूटी हुई सड़कों का समाधान सरकार बदलने या नए विधायक आने के बावजूद नहीं हो पाया है।

    उनका आरोप है कि उन्होंने इस गंभीर समस्या के संबंध में स्थानीय निकायों के अधिकारियों से लेकर पालम विधानसभा के जन प्रतिनिधियों तक कई बार गुहार लगाई है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जन प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की इस लगातार उपेक्षा से लोगों में भारी आक्रोश है।

    उनका सवाल है कि जब पास के क्षेत्र में सड़कें बेहतर हो सकती हैं, तो विश्वास पार्क के निवासियों को इस प्रकार की जर्जर बुनियादी सुविधाओं के साथ क्यों जीना पड़ रहा है? क्षेत्रीय निवासियों ने अब प्रशासन व जन प्रतिनिधि से तत्काल हस्तक्षेप और इस मूलभूत समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि बरसात में उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके।

    पिछले कई सालों से इस इलाके का सीवर सिस्टम कोलैप्स है। ढाई साल पहले जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया था वह कम बीच में छोड़कर भाग गया। इसके लिए फिर दे टेंडर किया गया है, ढाई से तीन माह में सीवर सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही सड़को की भी मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। - कुलदीप सोलंकी, विधायक पालम

    सरकार बदल गई पर यहां की स्थिति नहीं बदली, जर्जर सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। कई बार लोगों ने प्रदर्शन भी क्या पर कोई सुनने वाला नहीं। - शैलेश, स्थानीय निवासी

    अभी तो स्थिति सही है, बरसात में तो नरकीय हो जाता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। आए दिन इन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों को चोटें आ रही है। - संजय, स्थानीय निवासी