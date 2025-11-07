Language
    दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर, NCR भी 'रेड जोन' में; अगले कुछ दिन आफत में रहेंगी सांसें

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:53 PM (IST)

    शुक्रवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहर भी रेड जोन में रहे। प्रदूषण का मुख्य कारण PM2.5 और पराली जलाना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी।

    शुक्रवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्लीवासियों ने शुक्रवार को देश में सबसे प्रदूषित हवा में सांस ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई, जिसके बाद एनसीआर के शहर दूसरे स्थान पर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया गया 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 322 रहा, जिससे दिल्ली 'रेड जन' में आ गई और यह देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।

    राष्ट्रीय राजधानी पिछले दिन पांचवें स्थान पर थी, जबकि शुक्रवार को गाजियाबाद 314 वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के साथ दूसरे स्थान पर था। नोएडा में AQI 306 दर्ज किया गया, जो इसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखता है। CPCB के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 29 ने वायु गुणवत्ता को 'बेहद खराब' श्रेणी में बताया, जिसका स्तर 300 से ऊपर था। शुक्रवार को PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना रहा।

    वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 8.6 प्रतिशत है और शनिवार को यह बढ़कर 30.9 प्रतिशत और रविवार को 31.2 प्रतिशत हो जाएगा। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि गुरुवार को पंजाब में पराली जलाने की कुल 351, हरियाणा में 35 और उत्तर प्रदेश में 200 घटनाएं दर्ज की गईं। पराली जलाने के अलावा, दिल्ली के परिवहन क्षेत्र द्वारा शनिवार को शहर के PM2.5 स्तर में 15 प्रतिशत और रविवार को 14 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है।

    शुक्रवार की रात सबसे ठंडी

    दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रहने की संभावना है। दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता या तो 'खराब' या 'बेहद खराब' रही है, कभी-कभी बिगड़कर 'गंभीर' हो जाती है। शहर में पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब पारा गुरुवार के समान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम, 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    सर्दियों के आगमन में थोड़ी देरी का संकेत

    इस मौसम में इससे पहले सबसे कम तापमान 26 अक्टूबर को 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसकी तुलना में, शहर में पिछले साल 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, 2023 में 23 अक्टूबर को 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 29 अक्टूबर को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस साल सर्दियों के आगमन में थोड़ी देरी का संकेत है। आईएमडी ने शनिवार को कोहरे का अनुमान लगाया है, और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27832 डिग्री सेल्सियस और 12814 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

