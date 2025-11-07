Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीए ने दी चेतावनी, डिमोलिशन के झूठे नोटिस देनेवालों से रहें सावधान; आरोपों को बताया बेबुनियाद

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डिमोलिशन के झूठे नोटिस जारी करने वालों को चेतावनी दी है। डीडीए ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डीडीए केवल कानूनी निर्देशों का पालन करते हुए ही डिमोलिशन करता है और दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डिमोलिशन के झूठे व भ्रामक नोटिस जारी करने वाले शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डिमोलिशन के झूठे व भ्रामक नोटिस जारी करने वाले शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही आम जनता को इस तरह के दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है।

    डीडीए प्रवक्ता के अनुसार, जनप्रतिनिधियों और इंटरनेट/मुख्यधारा मीडिया में आई खबरों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में स्पष्ट रूप से झूठे, निराधार और राजनीति से प्रेरित 'विध्वंस (डिमोलिशन) के नोटिस' चिपकाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीए ने आम जनता को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में किए जाने वाले कथित विध्वंस के संबंध में उसके नाम पर प्रसारित की जा रही ऐसी झूठी और भ्रामक खबरों के प्रति आगाह करता है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी असत्यापित सूचना पर तब तक विश्वास न करें या उस पर कार्रवाई न करें, जब तक कि उन्हें डीडीए द्वारा अपने अधिकृत चैनलों के माध्यम से आधिकारिक रूप से जारी न किया गया हो।

    डीडीए के अनुसार, यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की गलत सूचना फैलाकर और जनता में अनावश्यक दहशत व अशांति पैदा करके ऐसे झूठे नोटिस चिपकाए/प्रसारित किए जा रहे हैं। उन्हें संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कृत्यों से बचने की सख्त सलाह दी जाती है।

    डीडीए न्यायालयों के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए केवल उन्हीं स्थलों पर डिमोलिशन अथवा उन्हें हटाने का अभियान चलाता है, जो समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रविधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

    साथ ही एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए नियोजित शहरी विकास, सरकारी भूमि की सुरक्षा और राष्ट्रीय राजधानी के समावेशी /समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।