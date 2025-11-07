दिल्ली में दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव का एलान, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिया फैसला
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दफ्तरों के समय में बदलाव करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करना और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाना है। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और यह फैसला उसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दी के मौसम में सरकारी कार्यालयों के समय में चरणबद्ध बदलाव का एलान किया है। इस कदम का उद्देश्य यातायात के दबाव को कम करना और सुबह-शाम के पीक आवर्स में वाहनों की संख्या घटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगे। यह निर्णय प्रदूषण के 'बहुत खराब' स्तर को देखते हुए लिया गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव न केवल ट्रैफिक जाम को कम करेगा, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर पानी छिड़काव, धूल नियंत्रण और प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाए। इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों और कचरा जलाने वालों के खिलाफ विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि सर्दियों में प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दिल्लीवासियों को सांस लेने लायक हवा मिल सके ।इस फैसले से न केवल सरकारी कर्मचारियों का रूटीन प्रभावित होगा, बल्कि आम जनता को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि चरणबद्ध समय से सड़कों पर भीड़ कम होगी।
