दिल्ली में AQI के आंकड़े लगातार सवालों के घेरे में, शामिल नहीं किए जाते सभी 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। नवंबर महीना शुरू होते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और शुरू हो जाता है सांसों का संघर्ष। सरकार और सरकारी एजेंसियां वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अल्पकालिक उपायों की नौटंकी में लग जाती हैं तो जहां कहीं संभव हो, आम जन को गुमराह करने से भी परहेज नहीं किया जाता। मसलन, उनके सामने प्रदूषण की सही तस्वीर न आने देना। इसी कड़ी में इस वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के आंकड़े इस साल लगातार सवालों के घेरे में हैं। दीवाली की रात छह घंटे तक विभिन्न वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आंकड़े गायब रहने से जो संदेह का माहौल बना, वह उसके बाद भी बार- बार एक्यूआइ डेटा में अप्रत्याशित उतार चढाव से बना हुआ है।

ऐसे होती है एक्यूआई की गणना

दिल्ली के 39 मानिटरिंग स्टेशनों से छह प्रदूषकों (पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ), ओजोन (ओ3)), नाइट्रोजन डाइआक्साइड (एनओ 2) और सल्फर डाइआक्साइड (एसओ 2) का 24 घंटे का औसत निकाला जाता है। हर स्टेशन पर सबसे खराब प्रदूषक का सब-इंडेक्स ही एक्यूआइ बनता है, फिर सभी का औसत शहर का आधिकारिक एक्यूआइ। लेकिन यहां तीन बड़ी छूट हैं जो खेल बिगाड़ सकती हैं-



-सभी 39 स्टेशन जरूरी नहीं : कुछ स्टेशनों को छोड़कर भी एक्यूआइ निकाला जा सकता है।



-पूरे 24 घंटे डेटा जरूरी नहीं : 16 घंटे काफी हैं।



-सभी प्रदूषक चेक करने की जरूरत नहीं : तीन में से सिर्फ एक पीएम 2.5 या पीएम 10 हो, तो भी एक्यूआइ मापा जा सकता है।



हालांकि ये ढील स्टेशन खराब होने पर मदद करती है, लेकिन प्रदूषण पीक पर डेटा गायब हो तो एक्यूआइ को कम दिखाने का हथियार बन जाती है।



उदाहरण एक : 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक दोपहर चार बजे के औसत एक्यूआइ में पीएम 2.5 प्रमुख होना चाहिए था। लेकिन 32-36 स्टेशनों पर ही पीएम 2.5 हावी रहा। बाकी पर पीएम 10 और तीन नवंबर को लोधी रोड स्टेशन पर नाइट्रोजन डाइआक्साइड (एनओ 2) प्रमुख हो गया।



उदाहरण दो : 28-29 अक्टूबर को आठ प्रतिशत स्टेशनों में 24 घंटे से कम डेटा था, जो तीन नवंबर को 19 प्रतिशत हो गया। सबसे ज्यादा डेटा दोपहर 12 से तीन बजे गायब रहा, जो दिन का सबसे साफ समय है। सुबह सात से 11 बजे और रात दो बजे भी डेटा कम दर्ज हुआ, जो प्रदूषित घंटे हैं।



उदाहरण तीन : 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक के हफ्ते में एक्यूआइ की गणना में औसतन 36-38 स्टेशन ही इस्तेमाल हुए। सिर्फ एक नवंबर को पूरे 39 स्टेशन शामिल किए गए।



उदाहरण चार : दो से तीन नवंबर के बीच तीन स्टेशनों पर एक्यूआइ में सबसे बड़ी गिरावट हुई- लोधी रोड (आइआइटीएम द्वारा संचालित) - 319 से 164। श्री अरविंदो मार्ग (डीपीसीसी द्वारा संचालित) - 294 से 157। आइटीओ (सीपीसीबी द्वारा संचालित) - 280 से 155। इन तीनों पर प्रमुख प्रदूषक बदल गया। आइटीओ और अरविंदो मार्ग पर पीएम 2.5 से पीएम 10, लोधी रोड पर पीएम 2.5 से एनओ 2।