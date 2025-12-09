दिल्ली में 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर निकला था सुमित

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक युवक की ताबड़तोड़ चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस दो नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक के घर पर एक कार्यक्रम था। जिसमें अपने दोस्तों के लिए भी खाना बनवाया था। देर रात दोस्तों के लिए घर से खाना लेकर निकला था, लेकिन वापिस नहीं लौटा। पुलिस इस मामले में कई अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।

10वीं पास था सुमित जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय सुमित अपने माता-पिता के साथ सुल्तानपुरी एबी ब्लाक में रहता था। पिता ने पुलिस को बताया कि घर पर ही उन्होंने एक छोटा कार्यक्रम रखा था। जिसमें सुमित ने कुछ दोस्तों के लिए खाना बनवाया था। जो दोस्त इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उनके लिए खाना लेकर गया था।

देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान पता चला कि एबी ब्लाक स्थित नमोकार अस्पताल के पास उनके बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा है। उनका बेटा 10वीं पास था, नौकरी की तलाश कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।