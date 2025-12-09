Language
    दिल्ली में चाकू से गाेदकर एक युवक की हत्या, वारदात से इलाके में दहशत; नाबालिग हत्यारे ने कोर्ट में किया सरेंडर

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक नाबालिग बदमाश ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान देव के रूप में हुई है। आरोपी कुछ महीने पहले ...और पढ़ें

    पूर्वी दिल्ली में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। शकरपुर इलाके में एक शातिर नाबालिग बदमाश ने चाकू से गाेदकर एक युवक की हत्या कर दी। कुछ माह पहले ही नाबालिग हत्या के केस में बाल सुधार गृह से बाहर आया था।

    मृतक की पहचान देव के रूप में की है। ठीक इसी तरह का मामला सितंबर को सीलमपुर में आया था। बाल सुधार गृह से बाहर आए बदमाश ने चाकू से गोदकर एक किशोर की हत्या की थी। वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग बदमाश अपने दुस्साहस से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं।

    वहीं, देव की हत्या से गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने सोमवार दोपहर विकास मार्ग रोड पर करीब 10 मिनट प्रदर्शन किया। नाबालिग को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। इस बीच नाबालिग आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी उम्र 18 वर्ष के करीब है। पूर्वी जिला पुलिस का कहना है किशोर न्याय बोर्ड में आवेदन दाखिल करके कहा जाएगा कि आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की अनुमति दी जाए।

    देव अपने परिवार के साथ शकरपुर गांव में रहते थे। परिवार में मां, एक भाई और बहन हैं। इनके पिता अमरपाल की दो माह पहले ही मौत हुई थी। देव एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। अभी घर के पास किराने की दुकान खोली हुई थी। इनके चाचा के बेटे सुनील ने बताया कि रविवार शाम को 5:18 बजे उनके दोस्त का फोन आया कि देव पर एक नाबालिग ने चाकू से कई वार किए हैं। आरोपी भाग गया है और देव खून से लथपथ है। उन्होंने अपने दोस्त से देव को एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। वहां से उसे लोक नायक अस्पताल रेफर कर दिया।

    इसके बाद सुनील ने मामले की सूचना पुलिस को दी। रात करीब नौ बजे देव की अस्पताल में मौत हो गई। शकरपुर थाना ने हत्या, आर्म्स समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने पुलिस से कहा कि रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। जबकि परिवार का कहना है देव की किसी से रंजिश नहीं थी।

    नए फोन की पार्टी नहीं देने पर भी की थी हत्या

    वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश पेशेवर अपराधी है। उसके इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ कई फोटो व वीडियो हैं। पिछले साले उसने शकरपुर थाना क्षेत्र में अपने दोस्त की चाकू से गाेदकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी। क्योंकि उसने नया फोन लेने पर उसे पार्टी नहीं थी। कुछ ही मा पहले वह बाल सुधार गृह से बाहर आया था। मृतक के परिवार का कहना है आरोपी पर बालिग की तरफ केस चलना चाहिए। कानून का खौफ उसके दिल में होना चाहिए।

    पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की जांच की जा रही है। - अभिषेक धानिया, पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त

    नाबालिग द्वारा की गईं हत्याएं

    • 29 फरवरी 2024 - इंद्रपुरी में युवक की चाकू से वारकर हत्या की
    • 10 जुलाई 2024 : भजनपुरा में चाकू से गोदकर जिम संचालक की हत्या
    • 24 अप्रैल 2024 : भजनपुरा इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या
    • 5 मई 2024 : जाफराबाद इलाके में चाकू से गोदकर बीच गली युवक की हत्या
    • 13 अप्रैल 2024 : सीलमपुर इलाके में रंगदारी न देने पर गोली मारकर झूला संचालक की हत्या
    • 30 अक्टूबर 2024 : नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दो युवकों की हत्या
    • 26 सितंबर 2025 : सीलमपुर इलाके में चाकू से गोदकर नाबालिग की हत्या
    • आठ अक्टूबर 2025 : दयालपुर थाना इलाके में युवक की हत्या