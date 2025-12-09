Language
    दिल्ली के कालिंदी कुंज में पुरानी रंजिश बनी जानलेवा, बदमाशों ने तीन युवकों पर किया चाकू से वार; एक की मौत

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:10 AM (IST)

    दिल्ली के कालिंदी कुंज में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। यह घटना इलाके में सनसनी फैला गई ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र स्थित मदनपुर खादर में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में तीन युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान मदनपुर खादर झुग्गी निवासी 19 वर्षीय विकास के रूप में हुई है।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इलाके के बदमाश रवि उर्फ पव्वा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं, एक अन्य घटना में तुगलकाबाद में एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

    सात दिसंबर को आई थी PCR कॉल

    पुलिस के मुताबिक सात दिसंबर की शाम को पीसीआर काल आयी। फोन करने वाले ने मदनपुर खादर के झुग्गी में चाकू मारने की सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची तो तीन युवक घायल हालत में मिले। मौके पर फारेंसिक टीम को बुलाते हुए घायलों को अपोलो हास्पिटल में भर्ती कराया गया।

    इलाज के दौरान चिकित्सकों ने 19 वर्षीय विकास को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दो घायल अरुण व विकास का उपचाराधीन हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने व आसपास के लोगों से पूछताछ में इलाके के घोषित अपराधी रवि उर्फ पव्वा और उसके साथियों की संलिप्तता का पता चला।

    प्राथमिक जांच में पुरानी रंजिश और वर्चस्व के लिए वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। घायलों के बयान लेते हुए जानलेवा हमले के वास्तविक कारणों का पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है। आरोपित रवि की निशानदेही पर बाकी आरोपितों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

    दो दिन से लापता था विक्की, मोबाइल भी बंद

    तेखंड के मावी मोहल्ला निवासी 44 वर्षीय विक्की मावी की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। विक्की के बड़े भाई लाला मावी ने बताया कि शनिवार की रात पूरा परिवार और मोहल्ले के कुछ लड़के तुगलकाबाद में एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे। रात एक बजे तक सभी लौट आए, जबकि विक्की वहीं था। रात 1.10 बजे जब उसका मोबाइल स्विच आफ आने लगा।

    रविवार की सुबह गोविंदपुरी थाने में शिकायत देकर अनहोनी की आशंका जताई। पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही था। सोमवार को जब केस क्राइम ब्रांच के पास गया और तुगलकाबाद से चार संदिग्धों को उठाया गया तो विक्की के हत्या की बात सामने आयी। हत्या किसने और क्यों की, अभी कुछ भी पता नहीं। हत्या के बाद तुगलकाबाद के जंगल में शव फेंके जाने की बात पुलिस बता रही है। हालांकि अभी शव बरामद नहीं हुआ है।