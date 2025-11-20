Language
    पश्चिमी दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या, तीन नाबालिगों ने बरसाई गोलियां; पुलिस ने दबोचे

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:33 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को तीन नाबालिगों ने अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। रणहौला थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम नितिन है। इस मामले में छानबीन के दौरान पुलिस ने तीन नाबालिग को पकड़ा है। वारदात में प्रयुक्त पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ हो रही है। हत्या का उद्देश्य आपसी रंजिश बताया जा रहा है। मामले की छानबीन जारी है।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम करीब सात बजे रणहौला थाना पुलिस को जीडी लांसर पब्लिक स्कूल के पास एक युवक को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, तब तक परिवार वाले युवक को पास के अस्पताल में ले जा चुके थे।

    सूचना पर पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची। जहां पता चला कि युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। नितिन के शरीर पर तीन गोली के घाव थे। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि घटना के समय नितिन स्कूल के सामने बैठा हुए थे, इसी दौरान वहां तीन युवक पहुंचे और उसपर ताबड़तोड़ गोली चला दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपित भाग गए।

    जांच में पता चला कि नितिन इलाके के एक फर्नीचर फैक्टरी में काम सीख रहे थे। इनके पिता मनोज सब्जी बेचते हैं। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने वहां से कई साक्ष्य हासिल किए। पुलिस ने घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें वारदात को अंजाम देते आरोपित कैद हुए थे। मुखबिरों के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर बृहस्पतिवार को तीन आरोपितों को पकड़ लिया।

