दिल्ली में निर्माणाधीन साइट पर चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में पांच मजदूर
दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 में चोरी के संदेह में एक 25 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सुबह निर्माणाधीन साइट के पास शव मिला,
जागरण संवादाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट-दो में बृहस्पतिवार की रात को चोरी के संदेह में एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस को सुबह 10:30 बजे एक निर्माणाधीन साइट के पास एक शव पड़े होने की सूचना मिली।
घटनास्थल पर मिला शव
घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों को एक युवक का शव मिला था। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे। उसकी पहचान गुरमीत सिंह, उर्फ़ प्रिंस के रूप में की, जो एंड्रयूज गंज में रहता था।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक रात के समय निर्माण स्थल पर चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन वहां काम कर रहे श्रमिकों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीट-पीट कर घायल कर दिया। बाद में उसकी चोटों के कारण मौत हो गई।
हिरासत में लिए गए पांच श्रमिक
पुलिस ने इस मामले में पांच श्रमिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब के विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया था। साथ ही, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि घटनाक्रम का सही विवरण सामने आ सके।
हौजखास थाना प्रभारी ने कहा कि हमने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और आरोपी श्रमिकों से पूछताछ की जा रही है। मामले में और जानकारी जल्द ही प्राप्त होगी।
