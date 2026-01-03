दिल्ली में निर्माणाधीन साइट पर चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में पांच मजदूर

जागरण संवादाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट-दो में बृहस्पतिवार की रात को चोरी के संदेह में एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस को सुबह 10:30 बजे एक निर्माणाधीन साइट के पास एक शव पड़े होने की सूचना मिली।

घटनास्थल पर मिला शव घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों को एक युवक का शव मिला था। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे। उसकी पहचान गुरमीत सिंह, उर्फ़ प्रिंस के रूप में की, जो एंड्रयूज गंज में रहता था।