दिल्ली के नरेला में दिनदहाड़े 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगा गांव में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। 50 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात दिनदहाड़े हुई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए लोगों ने नरेला-बवाना रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।