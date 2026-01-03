दिल्ली के नरेला में दिनदहाड़े 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के घोगा गांव में शुक्रवार को 50 वर्षीय व्यक्ति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगा गांव में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। 50 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात दिनदहाड़े हुई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए लोगों ने नरेला-बवाना रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नरेला थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
