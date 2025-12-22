दिल्ली में माचिस नहीं देने पर बदमाशों ने युवक पर बीयर की टूटी बोतल से किया हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले की डीबीजी रोड थाना पुलिस की टीम ने माचिस नहीं देने पर बीयर की टूटी हुई बोतल से हमला करने वाले तीन आरोपितों को वारदात के 72 घंटे के भीतर दबोच लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई टूटी हुई बीयर की बोतल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बड़ा हिंदू राव के हम्माद उर्फ रिजवान, सदर बाजार के कामरान उर्फ सारिम और ओल्ड मुस्तफाबाद के फरजान के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोस्त के साथ रील बना रहा था पीड़ित मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 15 दिसंबर की शाम करीब चार बजे अजमल खान पार्क में हत्या के प्रयास की एक घटना सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ इंटरनेट मीडिया रील बना रहा था, तभी पास में शराब पी रहे तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

बोतल पर लगे बारकोड से आरोपितों तक पहुंची पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से टूटी हुई बीयर की बोतल का एक टुकड़ा बरामद किया गया, जिस पर लगा बारकोड जांच में अहम सुराग साबित हुआ। बारकोड के आधार पर आसपास की शराब दुकानों की जांच की गई और संबंधित दुकान का पता लगाया गया।

इसके बाद दुकान एवं आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनसे एक स्कूटी की पहचान हुई। फिर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपितों की पहचान की गई। इसके बाद 18 दिसंबर को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।