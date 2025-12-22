दिल्ली में माचिस नहीं देने पर बदमाशों ने युवक पर बीयर की टूटी बोतल से किया हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में माचिस न देने पर बदमाशों ने एक युवक पर बीयर की टूटी बोतल से हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले की डीबीजी रोड थाना पुलिस की टीम ने माचिस नहीं देने पर बीयर की टूटी हुई बोतल से हमला करने वाले तीन आरोपितों को वारदात के 72 घंटे के भीतर दबोच लिया है।
वारदात में इस्तेमाल की गई टूटी हुई बीयर की बोतल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बड़ा हिंदू राव के हम्माद उर्फ रिजवान, सदर बाजार के कामरान उर्फ सारिम और ओल्ड मुस्तफाबाद के फरजान के रूप में हुई है।
दोस्त के साथ रील बना रहा था पीड़ित
मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 15 दिसंबर की शाम करीब चार बजे अजमल खान पार्क में हत्या के प्रयास की एक घटना सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ इंटरनेट मीडिया रील बना रहा था, तभी पास में शराब पी रहे तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली: कारोबार में नुकसान से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, गले में चाकू घोंपकर किया सुसाइड
विरोध करने पर तीनों आरोपितों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपित ने बीयर की बोतल तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से शिकायतकर्ता के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत करोल बाग स्थित एन.सी. जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बयान के आधार पर फिर हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
बोतल पर लगे बारकोड से आरोपितों तक पहुंची पुलिस
जांच के दौरान घटनास्थल से टूटी हुई बीयर की बोतल का एक टुकड़ा बरामद किया गया, जिस पर लगा बारकोड जांच में अहम सुराग साबित हुआ। बारकोड के आधार पर आसपास की शराब दुकानों की जांच की गई और संबंधित दुकान का पता लगाया गया।
इसके बाद दुकान एवं आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनसे एक स्कूटी की पहचान हुई। फिर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपितों की पहचान की गई। इसके बाद 18 दिसंबर को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ आरोपितों ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता से माचिस मांगी थी, मना करने पर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने शिकायतकर्ता की जेबें चेक की, जिससे झगड़ा बढ़ गया और इसी दौरान बीयर की बोतल से हमला कर वह फरार हो गए थे।
