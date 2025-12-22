दिल्ली: कारोबार में नुकसान से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, गले में चाकू घोंपकर किया सुसाइड

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कारोबार में लगातार हो रहे नुकसान और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने नरेला स्थित अपनी बहन के घर जाकर गर्दन में चाकू घोंपकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो चाय-पत्ती का कारोबार करता था। नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। संंबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक मोहित नजफगढ़ में अपने पिता, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रहता था। उनकी माता का पहले ही देहांत हो चुका है। पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। मोहित चाय पत्ती का कारोबार करता था। मोहित पिछले कुछ समय से अपने कारोबार में लगातार घाटे से परेशान था।

गले के आरपार हुआ चाकू इसी तनाव के चलते उसने 15 दिसंबर को नरेला स्थित अपनी बहन के घर पहुंचा। जहां बाथरूम में अंदर से कुंडी लगाकर गले में चाकू घोंप लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो मोहित के गर्दन में चाकू घोंपा हुआ था। जो आरपार हो गई थी।

स्वजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।