दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्टों से छिड़ेगा सियासी संग्राम, प्रदूषण पर भी होगी तीखी बहस; आप ने भी कसी कमर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दिल्ली विधानसभा सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास सहित कैग की तीन रिपोर्ट पेश होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल के बंगले में पुनर्निमाण में हुईं अनियमितताओं पर सीएजी की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी। ऐसे में स9 हंगामेदार होना तय बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे जानकारी के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे।

प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा भी सदन में होगी। पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी। कहा कि पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी। प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी।

प्रस्ताव सरकार खुद पेश करने जा रही दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले साल पांच जनवरी से शुरू होगा। यह सत्र आठ जनवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और प्रदूषण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज रही है। ऐसे में इस सत्र में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए सरकार ने तैयारी की है। विधानसभा सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने का प्रस्ताव सरकार खुद पेश करने जा रही है।

भ्रष्टाचार से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश होगी कैबिनेट मंत्री मिश्रा ने कहा कि आप शासन के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश होगी। कहा कि इन रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से आम लोगों को पता चलेगा कि आम आदमी सरकार के दौरान किस स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। मिश्रा ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वालों को जनता पहले ही नकार चुकी है। इस हार को आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पायी है और एक बार फिर लोगों को भ्रमित करने के काम में जुट गई है।

आप ने भी सत्ता दल पर हमले की पूरी तैयारी उधर, आम आदमी पार्टी ने इस शीलकालीन सत्र के दौरान भाजपा सरकार काे घेरने की तैयारी की है। आप ने कहा है कि वह शीतकालीन सत्र में भाजपा सरकार के 10 महीने के काम का हिसाब लेगी। कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये नहीं देकर अपने ही प्रधानमंत्री की बात को ही झूठा साबित कर दिया है।