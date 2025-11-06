दिल्ली में कड़ाके की ठंड: तापमान में भारी गिरावट, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे और ठंडक के लगातार बढ़ते एहसास के बीच गुरुवार को न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की गई। यही वजह रही कि अब गुरुवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी हो गई है।

मौसम विभाग की मानें तो ठंड लगातार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। गुरुवार सुबह कहीं कहीं कोहरा हल्का ही था। इससे दृश्यता का स्तर भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह इस सीजन का अभी तक सबसे कम तापमान है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रह सकता है। उल्लेखनीय है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली पर दिख रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ पहाड़ों की ठंडक भी पहुंच रही है। इसी के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है।