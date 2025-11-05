हवा चलते ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में दिखा सुधार, AQI का आंकड़ा 'बहुत खराब' से घटकर आया 'खराब' की श्रेणी में

Language
    दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी से सुधरकर 'खराब' श्रेणी में आ गया है। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक तत्वों का फैलाव हुआ, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की गति और बढ़ने की संभावना है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बीते कई दिनों से 300 से ऊपर यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में चल रहे राजधानी के एक्यूआई में मंगलवार को गिरावट का ट्रेंड दिखा। हवा चली तो हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला। यह सुधार दिल्लीवासियों ने वातावरण में भी महसूस किया। हाल फिलहाल यह ''खराब'' से ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

    मंगलवार को स्विस एप आईक्यू एयर ने रात आठ बजे दिल्ली का एक्यूआई 174 दर्ज किया। इसे ''मध्यम'' श्रेणी में रखा जाता है। इस एप पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई भी 200 से नीचे ही दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को हवा की स्थिति में सुधार के कारण एक्यूआई 291 के साथ 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया। सोमवार को यह 309 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था।

    मौसम विभाग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में शहर में 15 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जिससे प्रदूषकों के छितराव में मदद मिली। 18 निगरानी स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रही। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, अलीपुर में सबसे अधिक 377 एक्यूआई दर्ज किया गया, उसके बाद आनंद विहार में 366 रिकार्ड किया गया। पीएम 2.5 की सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 की सांद्रता 260 रही।

    उपग्रह डेटा के अनुसार, सोमवार को राज्यवार पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में 256, हरियाणा में 23 और उत्तर प्रदेश में 24 थीं। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बुधवार से शुक्रवार तक वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है।

    उधर, मौसम विभाग के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.6 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 1.2 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 94 से 41 प्रतिशत दर्ज की गई।

    मौसम विभाग ने बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 17 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने का अनुमान जताया है।

