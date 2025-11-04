दिल्ली Zoo प्रशासन ने शुरू की reopening की प्रक्रिया, बर्ड फ्लू पर काबू मिलने की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में जल्द ही दर्शकों को वन्यजीवों का दीदार करने को मिलेगा। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, बर्ड फ्लू के नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर को चौथे पाक्षिक निगरानी नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद है।

बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद लगभग दो माह से बंद चिड़ियाघर अब जांच रिपोर्ट आने और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलते ही दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा।

पेंटेड स्टार्क और ब्लैक-हेडेड आइबिस सहित कई पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर को एहतियातन सभी दर्शकों के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था।

28 से 31 अगस्त के बीच लिए गए नमूनों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद चिड़ियाघर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। बर्ड फ्लू का आखिरी सकारात्मक मामला एक सितंबर को सामने आया था।