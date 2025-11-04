Language
    दिल्ली Zoo प्रशासन ने शुरू की reopening की प्रक्रिया, बर्ड फ्लू पर काबू मिलने की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार

    By Ritika Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:23 PM (IST)

    दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन ने चिड़ियाघर को फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। बर्ड फ्लू के खतरे के कारण चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। प्रशासन अब बर्ड फ्लू पर काबू पाने की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट मिलते ही चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में जल्द ही दर्शकों को वन्यजीवों का दीदार करने को मिलेगा। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, बर्ड फ्लू के नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर को चौथे पाक्षिक निगरानी नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद है।

    बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद लगभग दो माह से बंद चिड़ियाघर अब जांच रिपोर्ट आने और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलते ही दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा।

    पेंटेड स्टार्क और ब्लैक-हेडेड आइबिस सहित कई पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर को एहतियातन सभी दर्शकों के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था।

    28 से 31 अगस्त के बीच लिए गए नमूनों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद चिड़ियाघर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। बर्ड फ्लू का आखिरी सकारात्मक मामला एक सितंबर को सामने आया था।

    अब जबकि हाल के हफ्तों में कोई नया मामला नहीं मिला है, चिड़ियाघर प्रशासन को उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक दर्शक फिर से वन्यजीवों की अठखेलियां देख सकेंगे।

