डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। बृहस्पतिवार सुबह भी वातावरण में धुंध की एक परत छाई हुई है। हालांकि हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में 264 दर्ज किया गया है।

