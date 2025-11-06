दिल्ली में जहरीली हवा से राहत नहीं, चांदनी चौक में AQI 294 दर्ज; जानिए NCR का हाल
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है, चांदनी चौक में AQI 294 दर्ज किया गया। NCR के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहरीली हवा से राहत मिलने की संभावना कम है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। बृहस्पतिवार सुबह भी वातावरण में धुंध की एक परत छाई हुई है। हालांकि हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में 264 दर्ज किया गया है।
आईटीओ के आसपास एक्यूआई 287 रिकॉर्ड किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। इसके अलावा कर्तव्य पथ के आसपास एक्यूआई 230, अलीपुर में 275, आनंद विहार में 262, बुराड़ी में 272, चांदनी चौक में 294, द्वारका में 288, दिल्ली एयरपोर्ट के पास 240, जहांगीरपुरी में 290, लोधी रोड में 149 दर्ज किया गया है।
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 216, गाजियाबाद के वसुंधरा में 280, इंदिरापुरम में 274 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 269 रिकॉर्ड किया गया है।
#WATCH | Delhi: Visuals around ITO as a layer of smog lingers in the air this morning. AQI in the area is in the 'Poor' category at 287, as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/SU4TYVCEMW— ANI (@ANI) November 6, 2025
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बुधवार को दिन में हवा की गुणवत्ता सुधरी, लेकिन रात को फिर खराब हो गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 202 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
