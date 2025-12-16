Delhi Crime: दिल्ली के जाफराबाद में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या, दर्जनों राउंड हुई फायरिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी के जाफराबाद थाना क्षेत्र में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे को जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस खौफनाक घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

समाचार एजेंसी एएनआई से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, जाफराबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार को रात करीब 1:40 बजे पुलिस को फायरिंग की घटना की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची तो उसे एक व्यक्ति मृत मिला, जिसकी पहचान जाफराबाद के फजील (31 वर्ष) के रूप में हुई। उसके भाई नदीम (33 वर्ष) की हॉस्पिटल में मौत हो गई।