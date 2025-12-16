भागने की कोशिश के दौरान दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश, 24 आपराधिक मामलों में दर्ज था केस
दिल्ली पुलिस ने एक शातिर बदमाश को भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिले को बड़ी सफलता मिली है। पंजाबी बाग थाना क्षेत्र के मादीपुर पुलिस चौकी के सतर्क कर्मचारियों ने एक शातिर चोर को भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सरवन उर्फ पुरी के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही चोरी, झपटमारी और आर्म्स एक्ट सहित 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पश्चिमी जिले के डीसीपी डी शरद भास्कर ने बताया कि 13 दिसंबर की, रात करीब 08:15 बजे, मादीपुर पुलिस चौकी की गश्त टीम ने झील पार्क, मादीपुर की ओर से आ रहे स्कूटी सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखकर स्कूटी सवार ने अचानक यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन गश्ती दल की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता के कारण उसे कुछ ही दूरी पर धर दबोचा गया।
जांच के दौरान, आरोपी के पास से एक बटन संचालित चाकू बरामद हुआ। साथ ही, उसके कब्जे से बरामद स्कूटी की जांच जिपनेट पर की गई, जो ख्याला पुलिस स्टेशन से चोरी हुई पाई गई।
पुलिस ने तुरंत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में, आरोपी सरवन उर्फ़ पुरी ने पंजाबी बाग क्षेत्र में छीना-झपटी की दो और घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी गिरफ्तारी से कुल चार मामले, जिसमें ख्याला थाना का एक ई-एफआईआर भी शामिल है सुलझाए गए हैं। डीसीपी ने यह भी बताया कि आरोपी को पिछले एक मामले में 14 फरवरी को ही जमानत मिली थी।
