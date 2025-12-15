मुखर्जी नगर के कैफे में मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, SSC के अभ्यर्थी को अस्पताल में कराया भर्ती

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर स्थित कैफे में कल रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बाद में इस विवाद ने रक्तिम रूप ले लिया, बाद में कुछ लोगों ने एससीसी (कर्मचारी चयन आयोग) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट व छाती पर चाकू के घाव के अलावा हाथ की एक अंगूली बुरी तरीके से कट गई।

युवक को गंभीर हालत में निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल युवक का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश आरंभ कर दी है।

घटना कल रात लगभग एक बजे की बताई जा रही है। मुखर्जी नगर के ढक्का जोहर में रिहायशी क्षेत्र में चल रहे कैफे में कल देर रात कुछ युवक खाना खा रहे थे, इसी दौरान एक लड़की दो-तीन लोगों के साथ आई। इसी दौरान कुछ युवकों के व्यवहार को लेकर युवती ने आपत्ति जताई, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस व गाली-गलौच के बाद मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया।

इसी दौरान किसी ने अमन शर्मा नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों से बचाने के लिए अमन शर्मा को खून से लथपथ हालत में पीजी हास्टल में लाया गया। दोबारा हमले के लिए कुछ लोग पीजी हास्टल तक पहुंचे। बाद में पुलिस हास्टल पहुंची और युवक को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।