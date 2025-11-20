पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से एक कंपनी के कैशियर से हुई थी 4.47 लाख रुपये की लूट, दो बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम थाना इलाके में दिनदहाड़े लूट की कोशिश करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक कंपनी के कैशियर से 4.47 लाख रुपये लूटे थे। राहगीरों ने बदमाशों से वापस बैग छिन लिया था। बदमाशों की पहचान शिवम और आशुतोष कश्यप के रूप में हुई है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है।

जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबरपु सौ फुटा रोड पर एक कैंपनी के कैशियर से दो बदमाशों ने 4.47 लाख रुपये लूटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर शिकायतकर्ता हिमांशु मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह नकदी बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर दो बदमाशों ने उससे नकदी से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित ने शोर मचाया तो मौके पर राहगीर जमा हो गए।