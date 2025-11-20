Language
    पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके से एक कंपनी के कैशियर से हुई थी 4.47 लाख रुपये की लूट, दो बदमाश गिरफ्तार

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में दो बदमाशों ने एक कंपनी के कैशियर से 4.47 लाख रुपये लूटने की कोशिश की। राहगीरों की मदद से कैशियर बच गया और बदमाश अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान शिवम और आशुतोष कश्यप के रूप में हुई है।

    कैशियर से दिनदहाड़े लूट मामले में पुलिस ने दो बदमाश को गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम थाना इलाके में दिनदहाड़े लूट की कोशिश करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक कंपनी के कैशियर से 4.47 लाख रुपये लूटे थे। राहगीरों ने बदमाशों से वापस बैग छिन लिया था। बदमाशों की पहचान शिवम और आशुतोष कश्यप के रूप में हुई है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है।

    जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबरपु सौ फुटा रोड पर एक कैंपनी के कैशियर से दो बदमाशों ने 4.47 लाख रुपये लूटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर शिकायतकर्ता हिमांशु मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह नकदी बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर दो बदमाशों ने उससे नकदी से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित ने शोर मचाया तो मौके पर राहगीर जमा हो गए।

    उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से बैग छिन लिया। बदमाश अपनी बाइक को मौके पर ही छोड़कर मौके से भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। बाइक को कब्जे में लिया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से बदमाशों की पहचान की और उन्हें कीर्ति नगर से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने बताया कि उन्होंने रेकी करके वारदात को अंजाम दिया था। मौके पर भीड़ होने की वजह से वह वारदात को अंजाम नहीं दे सके।

