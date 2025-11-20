Delhi Blast: NIA ने श्रीनगर से चार और आरोपियों को दबोचा, अब तक 6 की हो चुकी है गिरफ्तारी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए विस्फोट मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियां छह हो गई हैं। आरोपियों को श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने हमले में अहम भूमिका निभाई थी। एनआईए अन्य राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए विस्फोट मामले में शामिल चार और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या छह हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर चारों आरोपियों को श्रीनगर से एनआईए ने हिरासत में ले लिया।
एनआईए ने आरोपियों की पहचान पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) निवासी डॉ. शाहीन सईद और शोपियां (जम्मू-कश्मीर) निवासी मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। एनआईए की जांच के अनुसार, इन सभी ने उस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।
मामले की जांच में तेजी लाते हुए, एनआईए ने पहले ही दो अन्य आरोपियों, आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी दानिश को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने इस घातक हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी। मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के एनआईए के प्रयासों के तहत उनसे पूछताछ जारी है।
आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए को हमले के तुरंत बाद भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच सौंपी गई थ। घटना में शामिल आतंकवादी मॉड्यूल के प्रत्येक सदस्य का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एनआईए विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम कर रही है।
