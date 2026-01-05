Language
    दिल्ली में 'ट्रिपल मर्डर', युवक ने मां-बहन और भाई को उतारा मौत के घाट; फिर थाने में किया सरेंडर

    By SHUZAUDDINEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:21 PM (IST)

    राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक यशवीर ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहांएक युवक ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गयापुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपित शख्स का नाम यशवीर है। परिवार किराए के मकान में रहता था।

    पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपनी मां कविता (46 वर्ष), बहन मेघना (24 वर्ष) और भाई मुकुल (14 वर्ष) की हत्या कर दी है।

    पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह मंगल बाजार क्षेत्र का निवासी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत बताए पते पर पहुंची, जहां घर के अंदर तीनों के शव बरामद हुए। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और मामले की गहन छानबीन जारी है। जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी साझा की जाएगी।

    हरियाणा के सोनीपत का रहनेवाला है परिवार

    घटना पर एफएसएल की टीम पहुंची है और मौके पर जांच कर रही है। पूरा परिवार मूलरूप से हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपित के पिता किसान हैं और वहीं रहते हैं। यहां आरोपित की पत्नी भी रहती थी, लेकिन अभी पता नहीं कहां है।

    लड्डू खिलाकर सभी को किया बेहोश

    पुलिस के अनुसार आरोपित ने सभी को पहले लड्डू खिलाए। इससे सभी बेहोश हो गए और उसके बाद तीनों की गाला दबाकर हत्या की है। आरोपित पहले ट्रक ड्राइवर था लेकिन करीब छह माह से बेरोजगार था। वह पहले आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। फिलहाल पुलिस आर्थिक तंगी को ही हत्या का कारण मान रही है।

