‘दो मर्डर करके आ रहे हैं, अब तीसरा करना है’, बाहरी दिल्ली में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे बदमाश
बाहरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 जनवरी को हुई चाकूबाजी का एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इसमें हमलावर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दो हत्याएं की ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो जनवरी को हुई चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चाकूबाजी करने वाले बदमाशों ने खुद अपना वीडियो बनाया और उसमें खुलेआम बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई दो मर्डर करके आ रहे हैं। तीसरा भी करना है।
बताया गया कि वारदात के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। अब ये वीडियो पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जहांगीरपुरी में इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं।
