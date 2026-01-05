‘दो मर्डर करके आ रहे हैं, अब तीसरा करना है’, बाहरी दिल्ली में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे बदमाश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो जनवरी को हुई चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चाकूबाजी करने वाले बदमाशों ने खुद अपना वीडियो बनाया और उसमें खुलेआम बोलते नजर आ रहे हैं कि भाई दो मर्डर करके आ रहे हैं। तीसरा भी करना है।