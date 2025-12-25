Language
    कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली आने वाली 70 से अधिक ट्रेनें लेट

    By V K Shukla Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली और यहां से जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बुधवार को नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष 10.25 घंटे, नई दिल्ली-सियालदह राजध ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन पर लगातार असर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देर से दिल्ली पहुंच रही हैं। वहीं, दिल्ली से भी दूसरे राज्यों को ट्रेनों का संचालन देरी से हो पा रहा है।

    वहीं, इस सब के बीच बुधवार काे नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष 10.25 घंटे, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी सवा आठ घंटे, नई दिल्ली-बरौनी हमसफर विशेष सात घंटे, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत पौने सात घंटे देरी से दिल्ली पहुंची।

    नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी सवा छह घंटे, नई दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस सवा पांच घंटे और नई दिल्ली-सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस सवा छह घंटे देरी से दिल्ली पहुंची है।

    इसी तरह नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी पौने पांच घंटे, नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस पौने चार घंटे देरी से पहुंची। इसी तरह कई अन्य ट्रेनें भी देरी से दिल्ली पहुंची हैं।