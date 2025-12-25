Language
    दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानिए अपने इलाके का AQI

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में कोहरे से कुछ राहत मिली है। गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीर में दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत कम कोहरे के साथ हुई, जिससे विजिबिलिटी बेहतर बनी र

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हल्की राहत। फोटो सौजन्य- ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा में बुधवार (25 दिसंबर) सुबह कुछ राहत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी से सुधरकर ‘बहुत खराब’ स्तर पर आ गया। सुबह के समय AQI करीब 200 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 336 था। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन कोहरे में भी कमी देखी गई।

    दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों की स्थिति

    गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आनंद विहार (227), संजय नगर (222) और जहांगीरपुरी (221) सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों में रहे। इनके अलावा सोनिया विहार और संजय नगर में AQI 220 दर्ज किया गया।

    चांदनी चौक (195), नेहरू नगर (193), वसुंधरा (193) और दिलशाद गार्डन (193) में AQI ‘खराब’ श्रेणी के निचले स्तर पर रहा, जबकि आईटीआई शाहदरा में 198 दर्ज किया गया।

    हांलाकि हल्की राहत के बीच कुछ इलाकों में कोहरे की स्थिती अब भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिती पहले से ज्यादा नियंत्रण में रही।

    गुरुवार सुबह सात बजे प्रमुख इलाकों का हाल

    इलाका AQI
    आनंद विहार 227
    संजय नगर 222
    जहांगीरपुरी 221
    संजय नगर 220
    सोनिया विहार 220
    ITI शाहादरा 198
    चांदनी चौक 195
    नेहरू नगर 193
    वसुंधरा 193
    दिलशाद गार्डन 193

    सोर्स - https://aqicn.org/

    दिल्ली-एनसीआर में कोहरे से कुछ राहत

    इस बीच गुरुवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत कम कोहरे के साथ हुई। लगातार दूसरे दिन कोहरे की तीव्रता में कमी दर्ज की गई, जिससे विजिबिलिटी बेहतर बनी रही। इसका सीधा असर सड़क यातायात पर दिखा और वाहन चालकों को सुचारू रूप से सफर करने में सहूलियत मिली। 

    GRAP हटने के बाद भी ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अभियान जारी

    ग्रेप (GRAP) हटने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण पर सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि बिना वैध पीयूसीसी के वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध जैसा माना जाएगा।

    उन्होंने कहा कि जल्द ही चार नए ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस जांच केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही ऊंची इमारतों में धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट आधारित सिस्टम लगाने की अनुमति भी दी गई है।

    IGI एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर बुधवार को घने कोहरे और धुंध के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सुबह के समय विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार सुबह 4:30 बजे से 8:30 बजे तक विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रही, जबकि 6:30 से 7:00 बजे के बीच हालात और बिगड़ गए और दृश्यता मात्र 50 मीटर रह गई।

    इस दौरान 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और 500 से अधिक उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया। औसतन उड़ानों में 34 मिनट की देरी हुई, जो कुछ मामलों में 29 मिनट से बढ़कर अधिकतम 6.5 घंटे तक पहुंच गई।