लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल सुधरी पर दिल्ली के लोकल यात्री परेशान, जबलपुर सुपरफास्ट 7.5 घंटे लेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल में कुछ सुधार, लेकिन लोकल यात्रियों की परेशानी बरक़रार है। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार सुबह देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी आई है। पिछले दिनों 50 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से चल रही थीं। सोमवार सुबह लगभग 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

देरी से दिल्ली पहुचंने के कारण जबलपुर सुपरफास्ट साढ़े सात घंटे और दरभंगा हमसफर विशेष ढाई घंटे और हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से रवाना होगी। वहीं, कई लोकल ट्रेनें 15 मिनट से लेकर दो घंटे के विलंब से चल रही है।