लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल सुधरी पर दिल्ली के लोकल यात्री परेशान, जबलपुर सुपरफास्ट 7.5 घंटे लेट
दिल्ली में सोमवार को लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल में कुछ सुधार दिखा, लेकिन लोकल यात्रियों की परेशानी जारी है। पहले 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही थ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल में कुछ सुधार, लेकिन लोकल यात्रियों की परेशानी बरक़रार है। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार सुबह देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी आई है। पिछले दिनों 50 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से चल रही थीं। सोमवार सुबह लगभग 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
देरी से दिल्ली पहुचंने के कारण जबलपुर सुपरफास्ट साढ़े सात घंटे और दरभंगा हमसफर विशेष ढाई घंटे और हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से रवाना होगी। वहीं, कई लोकल ट्रेनें 15 मिनट से लेकर दो घंटे के विलंब से चल रही है।
ये ट्रेनें लेट
पानीपत-नई दिल्ली एमईएमयू दो घंटे, बुलंदशहर-तिलक ब्रिज एमईएमयू सहारनपुर-पुरानी दिल्ली पैसेंजर एक घंटा, कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन एमईएमयू व मथुरा-गाजियाबाद ईएमयू आधा घंटे विलंब से चल रही हैं। कई अन्य लोकल ट्रेनें भी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी।
