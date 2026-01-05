Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल सुधरी पर दिल्ली के लोकल यात्री परेशान, जबलपुर सुपरफास्ट 7.5 घंटे लेट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:04 PM (IST)

    दिल्ली में सोमवार को लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल में कुछ सुधार दिखा, लेकिन लोकल यात्रियों की परेशानी जारी है। पहले 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ठंड से ट्रेनों की लेटलतीफी जारी।

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लंबी दूरी की ट्रेनों की चाल में कुछ सुधार, लेकिन लोकल यात्रियों की परेशानी बरक़रार है। पिछले दिनों की तुलना में सोमवार सुबह देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी आई है। पिछले दिनों 50 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से चल रही थीं। सोमवार सुबह लगभग 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

    देरी से दिल्ली पहुचंने के कारण जबलपुर सुपरफास्ट साढ़े सात घंटे और दरभंगा हमसफर विशेष ढाई घंटे और हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से रवाना होगी। वहीं, कई लोकल ट्रेनें 15 मिनट से लेकर दो घंटे के विलंब से चल रही है।

    ये ट्रेनें लेट

    पानीपत-नई दिल्ली एमईएमयू दो घंटे, बुलंदशहर-तिलक ब्रिज एमईएमयू सहारनपुर-पुरानी दिल्ली पैसेंजर एक घंटा, कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन एमईएमयू व मथुरा-गाजियाबाद ईएमयू आधा घंटे विलंब से चल रही हैं। कई अन्य लोकल ट्रेनें भी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी।

    यह भी पढ़ें- किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नई चुनौती: 43% मरीजों को घेर रही मधुमेह, AIIMS अध्ययन में बड़ा खुलासा