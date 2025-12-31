सोच-समझकर बनाएं न्यू ईयर का प्लान, दिल्ली के इन रास्तों पर लग सकता है जाम; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। New Year Delhi Traffic Advisory: दक्षिणी रेंज की पुलिस ने नववर्ष पर प्रमुख बाजार व स्थानों पर पहुंचने वाली भीड़ से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस उपायुक्त की तरफ से जारी एडवाइजरी के तहत 31 अक्टूबर 2025 एवं एक जनवरी 2026 को साकेत ट्रैफिक सर्कल का रूट डायवर्ट किया गया है।

इसके तहत सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपालिटियन मॉल की तरफ जाने वाले लोग ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार साकेत व पुष्प विहार क्षेत्र की ओर जाने वाली प्रेस एंकलेव रोड प्रभावित रहेगी।

यहां के ट्रैफिक को शेख सराय मार्केट, एशियन मार्केट लाइट, पीटीएस मॉलवीय लाइट से डायवर्ट किया गया है। शेख सराय और हौज रानी सड़क के सभी कट अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा डीटीसी बस और अन्य भारी वाहनों का प्रेस एंकलेव रोड, पुष्प विहार रोड, एमबी रोड पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।

यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए, कुछ वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया गया है। चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वाले यात्री खानपुर टी-प्वाइंट, एमबी रोड और लाडो सराय टी-प्वाइंट के रास्ते को अपनाएं। वहीं, आईआईटी फ्लाईओवर से संगम विहार और सैनिक फार्म जाने वाले यात्री टीबी अस्पताल लाइट, लाडो सराय लाइट, एमबी रोड, चिराग दिल्ली और खानपुर लाइट के रास्ते का इस्तेमॉल कर सकते हैं। इन मार्गों के माध्यम से यातायात की भीड़ कम करने और यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है।

एडवाइजरी के मुताबिक, निर्माण कार्य के कारण दो लेन प्रभावित हुई हैं, जिससे भारी और धीमी गति का ट्रैफिक हो रहा है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित हिस्से पर देरी का सामना करना पड़ सकता है।