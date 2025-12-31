सोच-समझकर बनाएं न्यू ईयर का प्लान, दिल्ली के इन रास्तों पर लग सकता है जाम; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली पुलिस ने नववर्ष (31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026) के लिए दक्षिणी दिल्ली, खासकर साकेत क्षेत्र में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। New Year Delhi Traffic Advisory: दक्षिणी रेंज की पुलिस ने नववर्ष पर प्रमुख बाजार व स्थानों पर पहुंचने वाली भीड़ से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस उपायुक्त की तरफ से जारी एडवाइजरी के तहत 31 अक्टूबर 2025 एवं एक जनवरी 2026 को साकेत ट्रैफिक सर्कल का रूट डायवर्ट किया गया है।
इसके तहत सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपालिटियन मॉल की तरफ जाने वाले लोग ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार साकेत व पुष्प विहार क्षेत्र की ओर जाने वाली प्रेस एंकलेव रोड प्रभावित रहेगी।
यहां के ट्रैफिक को शेख सराय मार्केट, एशियन मार्केट लाइट, पीटीएस मॉलवीय लाइट से डायवर्ट किया गया है। शेख सराय और हौज रानी सड़क के सभी कट अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा डीटीसी बस और अन्य भारी वाहनों का प्रेस एंकलेव रोड, पुष्प विहार रोड, एमबी रोड पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए, कुछ वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया गया है। चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वाले यात्री खानपुर टी-प्वाइंट, एमबी रोड और लाडो सराय टी-प्वाइंट के रास्ते को अपनाएं।
वहीं, आईआईटी फ्लाईओवर से संगम विहार और सैनिक फार्म जाने वाले यात्री टीबी अस्पताल लाइट, लाडो सराय लाइट, एमबी रोड, चिराग दिल्ली और खानपुर लाइट के रास्ते का इस्तेमॉल कर सकते हैं। इन मार्गों के माध्यम से यातायात की भीड़ कम करने और यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है।
यह भी पढ़ें- दिल्लीवाले ध्यान दें! न्यू ईयर पर CP और इंडिया गेट जाने से पहले पढ़ लें यह नियम; ट्रैफिक अलर्ट जारी
यह भी पढ़ें- दिल्ली में 2 जनवरी तक बंद रहेगा बसंत मार्ग, CP में जाम से बढ़ेगी टेंशन; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
ड्रेनेज काम के कारण पटेल रोड पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे ड्रेनेज रखरखाव और उन्नयन के काम के कारण पटेल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। यह काम पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहा है, जिससे शादीपुर चौक से पूसा रोड गोलचक्कर की ओर शंकर रोड तक ट्रैफिक आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को रास्ते से बचकर चलने की सलाह दी है।
एडवाइजरी के मुताबिक, निर्माण कार्य के कारण दो लेन प्रभावित हुई हैं, जिससे भारी और धीमी गति का ट्रैफिक हो रहा है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित हिस्से पर देरी का सामना करना पड़ सकता है।
वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली और करोल बाग की ओर जाने वाले वाहन शादीपुर चौक से देव प्रकाश शास्त्री मार्ग होते हुए लोहा मंडी की ओर दाहिने मुड़कर इंदरपुरी से आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से डायवर्जन को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।