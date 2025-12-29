Language
    दिल्ली में 2 जनवरी तक बंद रहेगा बसंत मार्ग, CP में जाम से बढ़ेगी टेंशन; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    सीवर लाइन बदलने के काम के कारण पहाड़गंज का बसंत लेन 2 जनवरी तक रहेगा बंद।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा पहाड़गंज क्षेत्र में बसंत लेन पर सीवर लाइन बदलने के काम के कारण 26-27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान बसंत लेन सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगी।

    यह सड़क कनॉट प्लेस के आसपास का महत्वपूर्ण शॉर्टकट है, जिसके बंद होने से आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से इस अवधि में बसंत लेन से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों में पंचकुइयां रोड, चेल्म्सफोर्ड रोड और नेहरू नगर, पहाड़गंज की मुख्य बाजार सड़क शामिल हैं। स्थानीय निवासियों और आने-जाने वालों को पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

    एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों से सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के इस काम के लिए सहयोग की अपील की गई है। ट्रैफिक साइनेज का पालन करने, तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देश मानने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है ताकि असुविधा कम हो।