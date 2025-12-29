दिल्ली में 2 जनवरी तक बंद रहेगा बसंत मार्ग, CP में जाम से बढ़ेगी टेंशन; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा पहाड़गंज क्षेत्र में बसंत लेन पर सीवर लाइन बदलने के काम के कारण 26-27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान बसंत लेन सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगी।
यह सड़क कनॉट प्लेस के आसपास का महत्वपूर्ण शॉर्टकट है, जिसके बंद होने से आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से इस अवधि में बसंत लेन से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों में पंचकुइयां रोड, चेल्म्सफोर्ड रोड और नेहरू नगर, पहाड़गंज की मुख्य बाजार सड़क शामिल हैं। स्थानीय निवासियों और आने-जाने वालों को पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 26, 2025
In connection with sewer line replacement work being carried out by Delhi Jal Board (DJB) at Basant Lane, Paharganj Traffic Area, traffic movement will remain affected from the night of 26/27.12.2025 till 02.01.2026.
📍 STRETCH AFFECTED:
Basant Lane, Paharganj… pic.twitter.com/Ana8gvjEo4
एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों से सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के इस काम के लिए सहयोग की अपील की गई है। ट्रैफिक साइनेज का पालन करने, तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देश मानने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है ताकि असुविधा कम हो।
