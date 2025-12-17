प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार पूलिंग एप, PUC प्रणाली में भी सुधार की योजना; MCD को मिलेंगे 2,700 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) प्रणाली में सुधार करेगी और थर्ड पार्टी निगरानी की व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त वाहनों की भीड़ कम करने के लिए एक कार पूलिंग एप विकसित किया जाएगा और यांत्रिक सड़क सफाईकर्मियों और कूड़ा बीनने वाले यंत्रों की खरीद के लिए एमसीडी को 10 वर्षों में 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिरसा ने कहा कि सरकार दिल्ली वासियों को सवारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने और सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए एक कार पूलिंग एप्लिकेशन विकसित करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हम एक ऐसा कार पूलिंग एप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोग आसानी से डाउनलोड और उपयोग कर सकें।"

मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे शहर में गड्ढों की निगरानी के लिए एक तृतीय-पक्ष एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।प्रस्तावित प्रणाली के तहत, एजेंसी साल भर सर्वेक्षण करेगी, दिल्ली भर में यात्रा करेगी, गड्ढों की पहचान करेगी, तस्वीरें खींचेगी और अधिकारियों को डेटा प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा निविदा जारी की गई है।

मंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि सरकार एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए यातायात पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “वर्तमान में अगर लंबा जाम भी लग जाए, तो ट्रैफिक लाइट कुछ समय तक लाल रहती है। इससे जाम और बढ़ जाता है। हम एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिससे जाम लगने पर ट्रैफिक सिग्नल के लाल रहने की अवधि कम की जा सके।”

मंत्री जी ने कहा कि सरकार ट्रैफिक हाट स्पाट की पहचान करने के लिए गूगल मैप्स के साथ भी साझेदारी करेगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्रदूषण के 13 हाटस्पाट थे, जो अब बढ़कर 62 हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण के 100 हाटस्पाट की पहचान करने के लिए गूगल मैप्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं। इस तरह हम आवश्यक कदम उठा सकेंगे।”