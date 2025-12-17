दिल्ली में 50% WFH अनिवार्य, उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं! NCR के जिलों को लेकर उठ रहा ये सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार ने बुधवार को दो अहम फैसले लिए हैं। इन दोनों फैसलों के तहत गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में गुरुवार से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करना अनिवार्य है, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि जीआरएपी प्रतिबंधों के तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने से रोजगार गंवाने वाले पंजीकृत और वेरीफाइड श्रमिकों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना जीआरएपी तृतीय के कार्यान्वयन के 16 दिनों के दौरान प्रभावित श्रमिकों पर लागू होती है और जीआरएपी चतुर्थ अवधि में भी विस्तारित रहेगी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्क फ्रॉम होम वाला नियम अस्पतालों, अग्निशमन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों सहित आवश्यक सेवाएं वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की विशेषज्ञ समिति ने ग्रेप-4 की पाबंदियों के बीच दिल्ली-एसनीआर में निजी और सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी किया है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने गुरुवार से सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है, साथ ही उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी की है।

कब आती है वर्क फ्रॉम होम की नौबत बता दें कि किसी भी शहर में एक्यूआई 400 के पार जाने पर वर्क फ्रॉम होम की नौबत आती है। वहीं, दिल्ली सरकार द्वारा 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करने के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर दिल्ली में नियम लागू किया गया तो फिर एनसीआर के जिलों में अनिवार्य क्यों नहीं? बताया गया कि हवा के चलते प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, जिस वजह से एनसीआर के कई जिलों में एक्यूआई 400 के नीचे दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि अगर यहां पर भी AQI 400 के ऊपर जाता है, तो 50 फीसदी वर्क फ्रॉम लागू किया जा सकता है।

प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए करना होगा ये काम नोएडा में लगातार खराब होते वायु गुणवत्ता को देख नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण को एक व्यापक कार्ययोजना लागू की है। इसका केंद्र बिंदु इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। खासकर आईटी व शैक्षणिक क्षेत्रों में रोजाना होने वाले वाहनों की आवाजाही को कम करना है।