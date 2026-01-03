मंदिर में गला घोंटकर हत्या मामले में पुजारी और पत्नी दोषी करार, 9 साल बाद आया फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में वर्ष 2017 में मंदिर के भीतर हुई हत्या के मामले में अदालत ने मंदिर के पुजारी और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराग ठाकुर की अदालत ने मंदिर के पुजारी लखन दुबे और उसकी पत्नी कमलेश को हत्या, सुबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी करार दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मृतक चंद्रशेखर का शव 27 सितंबर 2017 को उसी मंदिर के एक कमरे में मिला था, जहां लखन दुबे पुजारी के रूप में रहता और काम करता था। मंदिर के सभी कमरों और सीढ़ियों की चाबियां उसी के पास थीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और घटनाक्रम की कड़ियों से यह स्पष्ट हुआ कि वारदात में पुजारी और उसकी पत्नी की भूमिका थी।