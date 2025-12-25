Language
    ग्रेप 4 हटने के बाद दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग खत्म, कक्षा 6 से 9 और 11 में पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाई शुरू

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    दिल्ली के स्कूलों में ग्रेप 4 हटने के बाद हाइब्रिड लर्निंग खत्म हो गई है। कक्षा 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों ने कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग (फिजिकल एवं ऑनलाइन) समाप्त कर दी है। साथ ही, सामान्य शारीरिक कक्षाओं को भी पूर्व की भांति संचालित करने का आदेश दे दिया गया है। यह कदम दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तरों में आए सुधार के बाद उठाया गया है। दरअसल, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। 

    शारीरिक कक्षाओं के संचालन पर रोक हटी

    ऐसे में अब यदि आप छात्र या अभिभावक हैं तो आपको अब हर दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा निदेशालय ने एक जीओ जारी किया है, जिसमें डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शारीरिक कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

    क्या कहा गया है आदेश में?

    उक्त निर्देशानुसार, समस्त सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पूर्व की भांति कक्षाओं का संचालन करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश कक्षा से छह से नौवीं और 11वीं पर प्रभावी है। वहीं, कक्षा पांच तक की कक्षाओं का संचालन हाइब्रिड मोड पर ही किया जाएगा। 

    अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) डाॅ. रीता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल प्रमुखों को आदेशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और अभिभावकों को बिना देरी सूचना दी जाए। जिला व जोनल शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हालात पर करीबी नजर रखें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने दें।

    दिल्ली की हवा में हुआ तेजी से सुधार

    बता दें कि दिल्ली के लोगों ने लगातार दूसरे दिन राहत की सांस लेते हुए गुरुवार को हवा की क्वालिटी में सुधार महसूस किया। अब राष्ट्रीय राजधानी की हवा 'खराब' कैटेगरी में बनी रही। इस बीच एक्यूआई 300 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 234 था, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है।पिछले दिन यह 271 था, जो 24 घंटे के भीतर 37 अंकों की गिरावट दिखाता है। गुरुवार इस महीने का चौथा दिन था, जब एक्यूआई 300 से नीचे, 'खराब' कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया।

