    हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5वीं तक की कक्षाएं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का फैसला

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का विकल्प दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अब वे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से पढ़ सकेंगे। अभिभावकों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुनने की अनुमति होगी।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक्यूआई के खतरनाक स्तर से बच्चों को बचाने के लिए पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने का एलान किया है।

    हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि अब दिल्ली के स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी। सरकार के इस कदम के बाद जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन जो माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन करा सकेंगे।

    इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "ग्रेप- 3 लागू कर दिया गया है और सभी सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड- ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं पर संचालित होंगे।"

    दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू

    शांत हवाओं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण मंगलवार सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 425 दर्ज किया गया। इसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र इसमें और गिरावट रोकने के प्रयास में, सीएक्यूएम की उप-समिति ने की वर्चुअल आपात बैठक बुलाई और पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया। ग्रेप तीन के तहत निर्माण कार्यों पर रोक सहित कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। साथ ही ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध भी जारी रहेंगे।

    Grap 3

