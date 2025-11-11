हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5वीं तक की कक्षाएं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक्यूआई के खतरनाक स्तर से बच्चों को बचाने के लिए पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने का एलान किया है।

हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि अब दिल्ली के स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी। सरकार के इस कदम के बाद जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन जो माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन करा सकेंगे।

इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "ग्रेप- 3 लागू कर दिया गया है और सभी सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड- ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं पर संचालित होंगे।"

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "GRAP 3 has been imposed and all the safety measures have also been taken. Schools upto class 5 will be conducted on hybrid mode- online and physical classes..." pic.twitter.com/a0sV6hn3Sx — ANI (@ANI) November 11, 2025

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का तीसरा चरण लागू

शांत हवाओं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण मंगलवार सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 425 दर्ज किया गया। इसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र इसमें और गिरावट रोकने के प्रयास में, सीएक्यूएम की उप-समिति ने की वर्चुअल आपात बैठक बुलाई और पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया। ग्रेप तीन के तहत निर्माण कार्यों पर रोक सहित कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। साथ ही ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध भी जारी रहेंगे।