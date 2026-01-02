Delhi Firing: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा रोहिणी, प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बताया जाता है कि बदमाशों ने लगभग दो दर्जन फायर किए। इनमें कुछ फायर हवा में किए और कुछ फायर घर के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी किए। फायरिंग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रोहिणी जिला पुलिस ने बताया कि हवाई फायरिंग के अलावा बदमाशों ने नीले रंग की टोयोटा इनोवा कार को निशाना बनाया। कार की विंडशील्ड पर गोलियों के निशान पाए गए।

कॉल कर मांगी मोटी रकम

शिकायकर्ता ने पुलिस को बताया कि 26 व 29 दिसंबर को एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से कई वाट्सऐप कॉल और वाइस मैसेज आए। कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बताया और जबरन वसूली के तौर पर मोटी रकम मांगी और उसे धमकियां दीं, जिसकी जानकारी उसने पहले पुलिस को नहीं दी थी।