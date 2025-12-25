Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Road Rage: स्कूटी सवार को उसी के हेलमेट से पीटकर किया अधमरा, द्वारका में दरिंदगी की सारी हदें पार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:05 AM (IST)

    दिल्ली के द्वारका में एक स्कूटी सवार को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों ने उसी के हेलमेट से उस पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला अंतर्गत बिंदापुर थाना इलाके में सोमवार को रोड रेज की एक वारदात सामने आई। मिलाप नगर में महज स्कूटी कार से छू जाने पर शुरू हुए विवाद में एक कार सवार युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित की पत्नी दीपा सिंह के सामने ही आरोपी ने उनके पति राजीव कुमार को उन्हीं के हेलमेट से तब तक बेरहमी से पीटता रहा, जब तक कि वे लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश हो गिर नहीं गए।

    दीपा लोगों से मदद की गुहार लगाती रहीं और हमलावर से मिन्नतें करती रहीं, लेकिन आरोपित नहीं रुका। पुलिस ने इन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सिमर, जोकि मोहन गार्डन थाने का घोषित अपराधी (बीसी) कै कि पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि उत्तम नगर के नंद राम पार्क निवासी राजीव कुमार, जो कनॉट प्लेस स्थित एडिडास शोरूम में कार्यरत हैं, अपनी पत्नी दीपा सिंह के साथ सोमवार को एमडी सरस्वती शिशु मंदिर, जनकपुरी ईस्ट में अपने बच्चे को छोड़कर स्कूटी से घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे मंगल बाजार रोड स्थित चौक पर पहुंचे, उनकी स्कूटी सड़क पर मौजूद एक कार से छू गई।

    यह देख कार चला रहा सिमर ने आपा खो दिया और राजीव से गाली गलौच शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक, गाली गलौच का विरोध करने सिमर ने राजीव का हेलमेट जबरन छीना और उससे राजीव के माथे पर दाहिनी आंख के ठीक ऊपर ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। हमला इतना भीषण था कि राजीव वहीं सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान उनकी पत्नी दीपा की चीख-पुकार से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पर कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया।

    सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया था। वहीं अचेत राजीव कुमार को तुरंत बीएल गुप्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    बताया कि पीड़ित की हालत गंभीर होने और बयान देने की स्थिति में न होने के कारण पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित की तलाश शुरू की और दबिश बना आरोपित को बुधवार को महारानी एन्क्लेव, उत्तम नगर से गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।