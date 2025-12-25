Delhi Road Rage: स्कूटी सवार को उसी के हेलमेट से पीटकर किया अधमरा, द्वारका में दरिंदगी की सारी हदें पार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला अंतर्गत बिंदापुर थाना इलाके में सोमवार को रोड रेज की एक वारदात सामने आई। मिलाप नगर में महज स्कूटी कार से छू जाने पर शुरू हुए विवाद में एक कार सवार युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित की पत्नी दीपा सिंह के सामने ही आरोपी ने उनके पति राजीव कुमार को उन्हीं के हेलमेट से तब तक बेरहमी से पीटता रहा, जब तक कि वे लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश हो गिर नहीं गए। दीपा लोगों से मदद की गुहार लगाती रहीं और हमलावर से मिन्नतें करती रहीं, लेकिन आरोपित नहीं रुका। पुलिस ने इन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सिमर, जोकि मोहन गार्डन थाने का घोषित अपराधी (बीसी) कै कि पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।



डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि उत्तम नगर के नंद राम पार्क निवासी राजीव कुमार, जो कनॉट प्लेस स्थित एडिडास शोरूम में कार्यरत हैं, अपनी पत्नी दीपा सिंह के साथ सोमवार को एमडी सरस्वती शिशु मंदिर, जनकपुरी ईस्ट में अपने बच्चे को छोड़कर स्कूटी से घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे मंगल बाजार रोड स्थित चौक पर पहुंचे, उनकी स्कूटी सड़क पर मौजूद एक कार से छू गई।

यह देख कार चला रहा सिमर ने आपा खो दिया और राजीव से गाली गलौच शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक, गाली गलौच का विरोध करने सिमर ने राजीव का हेलमेट जबरन छीना और उससे राजीव के माथे पर दाहिनी आंख के ठीक ऊपर ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। हमला इतना भीषण था कि राजीव वहीं सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान उनकी पत्नी दीपा की चीख-पुकार से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पर कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया।



सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपित मौके से फरार हो गया था। वहीं अचेत राजीव कुमार को तुरंत बीएल गुप्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया।