दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी के बीच हर साल बढ़ जाते हैं TB के रोगी! 30% मरीजों में इस बीमारी की वजह प्रदूषण

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की जहरीली हवा टीबी (क्षय रोग) जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी को बढ़ावा दे रही है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़े कमजोर होते हैं, जिससे टीबी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

यही कारण है कि इधर के दिनों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले कई मरीजों में टीबी के संक्रमण पाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सामने आ रहे नए टीबी मामलों में लगभग 25 से 30 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं, जिन्हें पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन प्रदूषण के लंबे संपर्क के कारण उनमें टीबी की पुष्टि हुई।

आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में वर्ष 2023 में लगभग 58 हजार टीबी मरीज दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर करीब 65 हजार तक पहुंच गई। 2025 में यह 70 हजार के अधिक का आंकड़ा छू रही है। यानी टीबी मरीजों की संख्या में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

सरकारी अस्पतालों के अनुसार, प्रदूषण के चरम महीनों—अक्टूबर से जनवरी के दौरान टीबी के नए मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। एम्स और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का कहना है कि पीएम2.5 और पीएम10 जैसे सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं।