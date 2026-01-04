Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'उकासा', 'फैजान' और 'हाशमी'... पाकिस्तान में बैठे आकाओं से कोडनेम से होती थी बात; दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टरों ने पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क के ल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल्ली विस्फोट से जुड़े 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा।

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास पिछले साल 10 नवंबर हुए विस्फोट से जुड़े 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार डॉक्टरों ने पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क के लिए 'घोस्ट' सिम कार्ड्स और एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे व्हाट्सऐप और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया।

    यह जांच तब सामने आया है, जब दूरसंचार विभाग (DoT) ने ऐप-आधारित संचार सेवाओं को डिवाइस में सक्रिय फिजिकल सिम से लगातार जोड़े रखने का आदेश दिया था।

    delhi-blast-1763731237341

    जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टरों मुजम्मिल गनाई, अदील राथर और अन्य आरोपियों ने सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए 'डुअल-फोन' प्रोटोकॉल अपनाया था। प्रत्येक आरोपी के पास दो-तीन मोबाइल हैंडसेट थे

    एक फोन अपने नाम से रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और दूसरा 'टेरर फोन' केवल पाकिस्तानी हैंडलरों से व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर बातचीत के लिए था। इससे कोडनेम 'उकासा', 'फैजान' और 'हाशमी' के नाम से बात होती थी।

    Delhi-Blast-News-1763484135225-1763566938464

    अनजान लोगों के आधार कार्ड से लिए सिम कार्ड

    इन सेकंडरी डिवाइस के सिम अनजान लोगों के आधार कार्ड से जारी किए गए थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से सिम जारी करने का अलग रैकेट भी उजागर किया। आरोपियों में उमर-उन-नबी भी शामिल था, जो विस्फोटक से लदी गाड़ी चलाते हुए मारा गया।

    हैंडलरों ने ऐप्स की उस सुविधा का फायदा उठाया जिसमें फिजिकल सिम के बिना भी मैसेजिंग जारी रहती है, जिससे वे पाकिस्तान या PoK से मॉड्यूल को यूट्यूब से IED बनाने की ट्रेनिंग दिलवा सके और भारत में हमले का प्लान बनवा सके।

    11_11_2025-delhi-blast-

    केंद्र ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स लागू किए 

    इन सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स लागू किए। 28 नवंबर 2025 के दिशा-निर्देश में 90 दिनों के अंदर सभी टेलीकम्यूनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीजको सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐप्स केवल सक्रिय सिम वाले डिवाइस पर ही काम करें। गैर-अनुपालन पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम टेरर नेटवर्क की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को झटका देने वाला माना जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- मंडावली इलाके में एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों ने पाया काबू; सारी गृहस्थी हो गई खाक