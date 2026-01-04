मंडावली इलाके में एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों ने पाया काबू; सारी गृहस्थी हो गई खाक

डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के मंडावली क्षेत्र में रविवार दोपहर एक मकान में आग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों को आना पड़ा। शुरुआती जानकारी में इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। साथ ही, आग लगने के कारणों का भी कोई पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि इस आग में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आशंका जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट या घर में अलाव जलाने के दौरान हुआ होगा। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।