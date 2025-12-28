दिल्ली-NCR में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक; कई इलाकों AQI 'गंभीर', IMD ने जारी किया येलो अलर्ट!

इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों की स्थिती गंभीर रही जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा।

गाजियाबाद के लोनी और वसुंधरा में प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई क्रमश: 443 और 422 दर्ज किया गया तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में भी आंकड़ा 421 रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।