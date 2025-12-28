दिल्ली-NCR में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक; कई इलाकों AQI 'गंभीर', IMD ने जारी किया येलो अलर्ट!
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का तिहरा हमला जारी है। रविवार को दिल्ली स्मॉग की मोटी चादर से ढकी रही, और सुबह हल्का कोहरा भी देखा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहर लगातार जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। रविवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढकी नजर आई। आज सुबह ठंड के साथ हल्का कोहरा भी देखने को मिला।
वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। शनिवार सुबह की तरह रविवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।
#WATCH | A thin layer of smog blankets Delhi-NCR. Drone visuals from AIIMS and the surrounding area.— ANI (@ANI) December 28, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 340, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
(Visuals shot at 7.15 am) pic.twitter.com/OE3W1SwnBU
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई खराब स्तर पर ही रहा। वहीं, रविवार सुबह सात बजे तक अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो रोहिणी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 5029 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि चांदनी चौक की स्थिती भी खराब बेदह खराब रही जहां AQI 500 रहा।
#WATCH | Delhi: Visuals around the Anand Vihar area as a layer of toxic smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) December 28, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 445, categorised as ' Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/2qVLmTPNRR
इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों की स्थिती गंभीर रही जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा।
गाजियाबाद के लोनी और वसुंधरा में प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई क्रमश: 443 और 422 दर्ज किया गया तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में भी आंकड़ा 421 रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।
दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख इलाकों में AQI
(रविवार सुबह, 28 दिसंबर 2025)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|रोहिणी
|529
|Hazardous
|चांदनी चौक
|500
|Severe+
|वजीरपुर
|488
|Severe
|आनंद विहार
|485
|Severe
|DTU, दिल्ली
|491
|Severe
|सत्यवती कॉलेज
|471
|Severe
|जहांगीरपुरी
|470
|Severe
|लोनी, गाजियाबाद
|443
|Severe
|वसुंधरा, गाजियाबाद
|422
|Severe
|नॉलेज पार्क-5, ग्रेटर नोएडा
|421
|Severe
सोर्स- https://aqicn.org/
मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट
शनिवार सुबह दिल्ली के कई क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी का और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। रात में भी हल्का कोहरा रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार रविवार को भी यही स्थिति रहेगी। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था।
वहीं, न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से थोड़ा कम था। सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 70 प्रतिशत थी और शाम 5.30 बजे बढ़कर 100 प्रतिशत हो गई। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उसके बाद उसमें वृद्धि हो सकती है।
