क्या प्रदूषकों के आंकड़ों में है गड़बड़ी? IITM पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से भी नहीं मिल रही सटीक जानकारी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। इस समय दिल्ली के प्रदूषण में प्रदूषकों की हिस्सेदारी जानने का एक ही माध्यम है आईआईटीएम पुणे का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस), लेकिन प्रदूषण के इस चरम सीजन में भी यह सिस्टम दगा देता नजर आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलम यह है कि डीएसएस पर पूर्वानुमान तक सही साबित नहीं हो रहे हैं। बीते साल भी इस सिस्टम पर विवाद हुआ था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) इसके पूरी तरह से अपग्रेड नहीं होने तक इसके डेटा को मानने से इनकार कर दिया था।



हाल के दिनों में डीएसएस पूर्वानुमान में राजधानी में पराली प्रदूषण की हिस्सेदारी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया जबकि हकीकत में सिर्फ एक ही दिन 12 नवंबर को पराली का प्रदूषण 22.47 प्रतिशत रहा था।