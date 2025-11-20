Delhi Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब, 18 इलाकों का AQI 400 के पार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बृहस्पतिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई। औसत एक्यूआई 400 से थोड़ा ही नीचे दर्ज किया गया जबकि 15 से ज्यादा निगरानी केंद्रों पर यह 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे का औसत एक्यूआई 391 पर रहा- जो लगातार सातवें दिन ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहा। बुधवार को औसत एक्यूआई 392, मंगलवार को 374 व सोमवार को 351 रहा।

सीपीसीबी के समीर एप - जो दिल्ली भर के सभी 39 निगरानी केंद्रों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रीडिंग प्रदर्शित करता है - ने दिखाया कि 38 चालू केंद्रों में से 18 ने 'गंभीर' श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया। इनमें चांदनी चौक, डीटीयू, बवाना, आनंद विहार, मुंडका, नरेला और वज़ीरपुर केंद्र शामिल हैं, जहां 400 से ऊपर एक्यूआइ दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और बिगड़कर ''गंभीर'' श्रेणी में पहुंच सकती है। अगले छह दिनों तक ''बहुत खराब'' से ''गंभीर'' श्रेणी में बनी रहेगी। अगले कुछ दिन तापमान में कमी, आंशिक रूप से बादल, धुंध और कुहासा होने की संभावना के कारण राजधानी में प्रदूषण के स्तर में और वृद्धि की संभावना है।

राजधानी में कायम है प्रदूषण तत्वों मानक से अधिक वृद्धि राजधानी में प्रदूषण के एक प्रमुख कारणों में से एक प्रदूषक तत्व पीएम 10 और पीएम2.5 लगातार मानक से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार को दिन में 12 बजे प्रदूषक तत्व पीएम 10 का स्तर 363.1 दर्ज किया गया जबकि पीएम 2.5 का स्तर 212.5 दर्ज किया गया।



आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) ने अनुमान लगाया कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 17.3 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से 2.8 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। शुक्रवार के लिए, इन मानकों में राजधानी के प्रदूषकों का क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत शामिल होने का अनुमान है। उपग्रह चित्रों से बुधवार को पंजाब में 16, हरियाणा में 11 और उत्तर प्रदेश में 115 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता चला।



दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 97 से 46 प्रतिशत तक रहा।



मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप भी खिली रहेगी।